Режиссер Эрнест Ясан скончался в петербургской больнице

21:19 10 мая 2018 0

Драматурга сбила машина в конце апреля ФОТО: сайт киностудии «Ленфильм»

Советский и российский режиссер Эрнест Ясан скончался в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Драматург ушел из жизни из-за многочисленных травм, полученных в ДТП на окраине Северной столицы. О его смерти сообщил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

По предварительной информации, режиссер скончался в реанимации, находясь долгое время в тяжелом состоянии, передает ИА FlashNord. Издание уточняет, что на данный момент родственники режиссера не определились с датой и местом прощания. Режиссеру было 82 года.

Напомним, 27 апреля в районе Парашютной улицы Санкт-Петербурга в «Мазду», за рулем которой находился режиссер Эрнест Ясан, врезалась «Ауди». Драматурга увезли на «скорой» в тяжелом состоянии. Он получил сотрясение мозга, перелом ребер, ушиб легкого и перелом тазобедренных костей, передает «Национальная служба новостей».

На счету Эрнеста Ясана 14 кинокартин. Зрителям режиссер известен по фильмам «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Сон в руку, или Чемодан», «Нечистая сила», а также сериалам «Агент национальной безопасности» и «Крот».