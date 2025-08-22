В Пензенской области введен план «Ковер»

Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов Фото:

В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«В Пензенской области введен план „Ковёр“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. В рамках реализации плана, введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». Это означает усиленный контроль за воздушным пространством и повышенную готовность силовых структур к реагированию на любые инциденты, связанные с БПЛА. Также в целях предотвращения возможных угроз временно ограничена работа мобильного интернета на территории области.

