В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«В Пензенской области введен план „Ковёр“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. В рамках реализации плана, введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее в регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». Это означает усиленный контроль за воздушным пространством и повышенную готовность силовых структур к реагированию на любые инциденты, связанные с БПЛА. Также в целях предотвращения возможных угроз временно ограничена работа мобильного интернета на территории области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.