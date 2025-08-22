Рябков обсудил с послом КНР переговоры с США по Украине

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй провели встречу, на которой обсудили текущий статус переговоров с Соединенными Штатами по вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Обсужден ход дискуссий с участием США по проблематике украинского урегулирования», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В дипведомстве подчеркнули, что консультации с китайскими коллегами проходят регулярно и затрагивают ключевые вопросы международной повестки.
Ранее, 7 августа 2025 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан по телефону обсуждали переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. До этого Соединенные Штаты подчеркивали, что достижение мира невозможно без решения территориальных вопросов. Также накануне прошли переговоры Лаврова с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, где также обсуждался украинский конфликт.
