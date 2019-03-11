Журнал Esquire включил пермяка в список новых «апостолов»

Парень занимается перепродажей брендированной одежды mikepostnikov, Instagram

Журнал Esquire включил 24-летнего пермяка Михаила Постникова в список новых «апостолов». Такое звание он заслужил за создание успешного бизнеса, аналогов которому в России практически нет.

Авторы своеобразной подборки отметили роль Постникова в создании уникальной платформы по перепродаже одежды themarket. «Это крупнейшая в Восточной Европе торговая площадка брендированной одежды, которой пользуется более трехсот тысяч человек», — поясняет издание. Эту площадку Постников придумал вместе с друзьями и основал еще в возрасте 20 лет. Теперь проект достиг масштабов сайта с 50 тысячами зарегистрированных пользователей, где ежедневно публикуется 400 объявлений. А небольшая группа купли-продажи одежды для скейтеров, с которой когда-то начинал пермяк, стала разветвленной сетью пабликов во «ВКонтакте», общая численность которых приближается к 400 тысячам человек.

«Никто не мог предположить, что из затеи вырастет хотя бы одна десятая проекта», — признается Постников. Несмотря на серьезные прибыли и успешный бизнес, пермяк не собирается уезжать из родного города. «Могу, конечно, хоть завтра переехать, но это будет неразумно. Я лучше вырасту, прокачаю наш проект», — рассказал пермяк.

«12 апостолов Esquire» — специальный проект, авторы которого раз в год составляют список из 12 наиболее перспективных, по мнению издания, юношей и мужчин. Как правило, «апостолами» становятся представители музыки, спорта, бизнеса, театра, кино, литературы, науки и искусства.