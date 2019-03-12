Зеленский ответил Тимошенко, сравнившей его с «борщом из Чебурашки»

По данным соцопросов, актеру и шоумену доверяет все больше украинцев Фото: Владимир Зеленский, личная страница в Facebook

Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский назвал слова своей конкурентки Юлии Тимошенко «лаем из соседнего села». Реакцию Зеленского вызвало нелицеприятное заявление Тимошенко в адрес его сторонников.

«Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села», — написал шоумен на своей странице в Fаcebook. По словам Зеленского, это креативно и лучше чем «скисший борщ и вчерашний». Кандидат предложил свой рецепт «борща», в котором из ингредиентов важна лишь порядочность, а там «людей опытных добавим по вкусу».

Ранее Тимошенко в интервью украинскому изданию Lb.ua заявила, что голосовать за Зеленского это все равно, что «варить борщ из Чебурашки — креативно, но вкусно точно не будет». По мнению кандидата от «Батькивщины», такие «блюда» для украинцев могут быть опасны.

Между тем, Зеленский пока является главным претендентом на пост главы государства. Об этом, как рассказывало «URA.RU», свидетельствуют результаты социологических опросов.

По данным, обнародованным социологической группой «Рейтинг», за Зеленского готовы отдать свой голос 24,7% украинцев. Тимошенко готовы поддержать 18,3% избирателей. Замыкает тройку лидеров гонки нынешний глава государства Петр Порошенко — его видят на новом сроке всего 16,8% граждан.