Utair возвращает атрибут успешной компании, от которого ранее отказались в целях экономии

Авиакомпания Utair возобновила выпуск бортового журнала, от которого ранее отказалась в целях экономии. Об этом 21 марта агентству сообщил корреспондент «URA.RU», летевший рейсом авиаперевозчика Сургут — Москва.
«Судя по исходным данным, бортовой журнал зарегистрирован в феврале. Вероятнее всего, что это первый выпуск журнала в новой редакции. В выпуске большая часть контента связана с Тюменью, Тобольском и фильмом „Тобол“», — сообщает корреспондент агентства. Получить комментарий самой авиакомпании Utair на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе не ответили на звонки агентства.
Ранее авиаперевозчик отказался от журнала «Уютное небо» в попытке сэкономить. Тогда в компании пояснили, что запустили эксперимент и наблюдают, как изменится расход топлива. Стоит отметить, что подобные эксперименты в компании начались на фоне значительных финансовых трудностей — по итогам первых 9 месяцев 2018 года Utair показала чистый убыток в 1,9 млрд рублей. 5 марта уже этого года стало известно, югорские власти планируют выделить авиаперевозчику дополнительно примерно 1 млрд рублей в виде субсидий.