Дочь маршала Конева объяснила, почему не будет судиться из-за шуток Comedy Woman

Наталия Медведева рассказала, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым Наталия Медведева, Instagram

Дочь маршала Ивана Конева и член Фонда памяти полководцев Победы Наталья не станет подавать заявление в Следственный комитет из-за шутки, прозвучавшей на телеканале ТНТ. Речь идет сценке, в которой героиня актрисы Comedy Woman рассказывала об опыте в организации похорон и упомянула, что «выбила» крысе «хлебное местечко в Кремлевской стене» между полководцем Коневым и народным комиссаром внутренних дел Советского Союза Николаем Ежовым.

Наталья Конева рассказала, что попросила внучек маршала посмотреть данное выступление, и одна из них посоветовала ей не обращать на эту «пасквильную» историю внимания. «Я не писала никакого заявления. Я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет право над чем-то смеяться и хохотать; но история Великой Отечественной войны имеет своих героев», — приводит слова дочери маршала Конева радиостанция «Говорит Москва». Наталья отметила, что ей поступали предложения по оказанию юридической помощи в истории с Comedy Woman, но она отказалась. Дочь маршала считает, что участницы юмористической передачи «заигрались».

Ранее «URA.RU» сообщало, что внуки советских маршалов Ивана Конева и Ивана Баграмяна намерены подать в суд на телеканал ТНТ из-за шутки, прозвучавшей в одном из выпусков программы Comedy Woman. СМИ сообщали, что, по словам внука маршала Баграмяна, Фонд памяти полководцев Победы старается бороться с подобными фальсификациями и дискредитацией истории Великой Отечественной войны.