Родственники советских полководцев будут судиться с ТНТ из-за Comedy Woman

Актриса уже не первый раз оказывается втянутой в скандал из-за неуместных шуток Фото: Наталия Медведева, Instagram

Внуки советских маршалов Ивана Конева и Ивана Баграмяна намерены подать в суд на телеканал ТНТ. Поводом стала шутка, прозвучавшая в одном из выпусков программы Comedy Woman.

Возмущение вызвал ролик шоу, в котором актриса Наталия Медведева рассказывает, как «хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым», передает телеканал 360. Прозвучавшее с телеэкрана крайне возмутило внука маршала Баграмяна, который рассказал о случившемся журналистам.

Баграмян уверен: своим поведением сценаристы и актеры в очередной раз оскорбили память героев Великой Отечественной войны. «Сценарист, который писал этот текст для актеров, он сам не владеет ситуацией, потому что могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян», — сообщил внук полководца.

По словам Баграмяна, Фонд памяти полководцев Победы, старается бороться с такими фальсификациями и дискредитацией истории Великой Отечественной войны.

Между тем, Медведева уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за оскорбления памяти героев войны. В одном из выпусков Comedy Woman актриса озвучила шутку о замученном в концлагере советском генерале Дмитрии Карбышеве — после этого Медведевой пришлось оправдываться и приносить извинения перед возмущенной общественностью.