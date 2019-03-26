Гендиректор УГМК Козицын рассказал, когда уйдет на пенсию

Гендиректор холдинга УГМК Андрей Козицын заявил, что не пойдет на пенсию, пока в Кировграде не будут снесены все бараки. Об этом он рассказал во время вручения ключей от новых квартир детям-сиротам, жильцам расселяемых ветхих и аварийных домов, бюджетникам, тренерам и работникам филиала «Уралэлектромедь». В мероприятии также принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Мы ехали сюда и обсуждали с главой города Александром Александровичем (Оськиным — прим.ред.), что осталось только детскую поликлинику здесь построить и пора на пенсию. Но я предлагаю губернатору, министру строительства, главе города: давайте еще в плане жилья что-то сделаем для Кировграда, пока все бараки не снесем, не пойдем на пенсию!» — сказал Козицын.
Новый дом в Кировграде на 148 квартир был возведен в рамках муниципального контракта, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Новостройка сразу позволила решить проблемы нескольких категорий горожан, нуждающихся в жилье.
В Кировграде Куйвашев также посетил новую станцию водоподготовки, куда будет поступать вода из водозаборных скважин, а затем будет проводиться ее очистка и хлорирование. Подключать новую станцию к действующим магистральным сетям водоснабжения вместе с подрядчиком будут специалисты «Объединенной теплоснабжающей компании» — дочернего предприятия АО «Облкоммунэнерго».