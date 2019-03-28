Первый президент Украины предсказал майдан

Бывший президент Украины Леонид Кравчук предположил, что в стране может случиться новый майдан. К волне протестов и потенциальному государственному перевороту может привести фальсификация на предстоящих президентских выборах.
«Третий майдан может быть при условии всеобщей фальсификации выборов», — заявил Кравчук в интервью RT. По мнению экс-президента, среди кандидатов на пост президента Украины нет «темной лошадки».
Ранее руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов рассказал «URA.RU» о том, что действующий глава Украины Петр Порошенко прибегнет к фальсификациям во время президентских выборов для того, чтобы остаться у власти любой ценой. По мнению эксперта, в случае фальсификаций на Украине могут начаться стихийные протесты.