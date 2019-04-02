01 апреля 2019

В США восхитились российским истребителем

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 01:52
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., миг-29, самолет стрижи
Американское издание высоко оценило МиГ-20Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американский журнал National Interest высоко оценил российский истребитель МиГ-29, изучив видео с учениями в Астраханской области.

Военное судно создавалось в качестве ответа американскому истребителю F-16, однако за годы эксплуатации обрело много модификаций. В результате МиГ превратился в многоцелевой самолет с вооружением «воздух-поверхность», приводит выдержку из статьи «Газета.ru».

Автор материала назвал российский истребитель «монстром», который способен выполнять целый спектр задач — от огневой поддержки наземных войск до патрулирования. Благодаря множеству модификаций, разработанных с момента выпуска самолета (1977 год), МиГ-29 может быть модернизирован или продан. К слову, несмотря на возраст, эта модель до сих пор стоит на вооружении множества стран.

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