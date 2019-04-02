В США восхитились российским истребителем

Американское издание высоко оценило МиГ-20 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американский журнал National Interest высоко оценил российский истребитель МиГ-29, изучив видео с учениями в Астраханской области.

Военное судно создавалось в качестве ответа американскому истребителю F-16, однако за годы эксплуатации обрело много модификаций. В результате МиГ превратился в многоцелевой самолет с вооружением «воздух-поверхность», приводит выдержку из статьи «Газета.ru».

Автор материала назвал российский истребитель «монстром», который способен выполнять целый спектр задач — от огневой поддержки наземных войск до патрулирования. Благодаря множеству модификаций, разработанных с момента выпуска самолета (1977 год), МиГ-29 может быть модернизирован или продан. К слову, несмотря на возраст, эта модель до сих пор стоит на вооружении множества стран.