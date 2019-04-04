Названа причина смерти Данелии

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 17:48
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Данелия скончался от остановки сердцаФото: Pixabay

Причиной смерти режиссера Георгия Данелии стала остановка сердца. Об этом рассказала его супруга Галина Данелия.

«Георгий Николаевич Данелия скончался от остановки сердца. Врачи боролись за его жизнь», — приводит ТАСС слова женщины. Сообщается, что режиссер скончался в одной из больниц Москвы, в которой долгое время проходил лечение.

Георгий Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет. Кинорежиссер умер после продолжительной болезни. В феврале Данелию ввели в искусственную кому после того, как он попал в одну из московских больниц из-за воспаления легких.

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