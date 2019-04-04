Названа причина смерти Данелии

Причиной смерти режиссера Георгия Данелии стала остановка сердца. Об этом рассказала его супруга Галина Данелия.
«Георгий Николаевич Данелия скончался от остановки сердца. Врачи боролись за его жизнь», — приводит ТАСС слова женщины. Сообщается, что режиссер скончался в одной из больниц Москвы, в которой долгое время проходил лечение.
Георгий Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет. Кинорежиссер умер после продолжительной болезни. В феврале Данелию ввели в искусственную кому после того, как он попал в одну из московских больниц из-за воспаления легких.