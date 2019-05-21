Стало известно, сколько триллионов нужно российским селам для борьбы с разрухой

Финансирование сельских территорий должно составить более шести трлн рублей. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«Для решения первоочередных задач сельских территорий требуется более шести трлн рублей. Это предварительная оценка», — приводит ТАСС слова министра. Из них, по словам Патрушева, 2,1 трлн нужно потратить на инженерную инфраструктуру, более двух трлн на дороги, на улучшение жилищных условий — больше 900 млрд. На развитие образования, доступности учреждений культуры, спорта и здравоохранения — более 950 млрд рублей.
Согласно проекту госпрограммы, до 2025 года сельские территории получат 2,28 трлн рублей.
По данным Минфина, профицит бюджета РФ по итогам 2018 года составил около 2,7 триллионов рублей. В 2019 году прогнозируется избыток средств в 1,9 трлн. Всего в этом году страна планирует израсходовать 18 трлн рублей.