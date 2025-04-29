Для урегулирования украинского конфликта необходимо сменить нынешний киевский режим, в противном случае противостояние может надолго затянуться. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Киевский режим должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия.
Он добавил, что если Украина сохранит свою государственность, то Россия будет заинтересована в том, чтобы эта страна не представляла угрозы для ее безопасности. Также в ходе мероприятия Медведев заявил, что конфликт закончится победой РФ. При этом киевский режим будет уничтожен.
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