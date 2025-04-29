Медведев: киевский режим должен быть низложен

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Режим, действующий в Киеве сейчас, нужно низложить, заявил Медведев
Режим, действующий в Киеве сейчас, нужно низложить, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Для урегулирования украинского конфликта необходимо сменить нынешний киевский режим, в противном случае противостояние может надолго затянуться. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Киевский режим должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия.

Он добавил, что если Украина сохранит свою государственность, то Россия будет заинтересована в том, чтобы эта страна не представляла угрозы для ее безопасности. Также в ходе мероприятия Медведев заявил, что конфликт закончится победой РФ. При этом киевский режим будет уничтожен. 

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Для урегулирования украинского конфликта необходимо сменить нынешний киевский режим, в противном случае противостояние может надолго затянуться. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Киевский режим должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия. Он добавил, что если Украина сохранит свою государственность, то Россия будет заинтересована в том, чтобы эта страна не представляла угрозы для ее безопасности. Также в ходе мероприятия Медведев заявил, что конфликт закончится победой РФ. При этом киевский режим будет уничтожен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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