В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

В Анталье (Турция) в аварию попал автобус, перевозивший российских туристов. Об этом пишут местные СМИ.
«В результате дорожно-транспортного происшествия в Анталье травмы получили 19 человек. В салоне автобуса находились граждане России», — говорится в сообщениях.
Согласно данным местных СМИ, туристы направлялись из аэропорта Антальи в Сиде. Во время движения водитель утратил контроль над транспортным средством. В результате автобус с пассажирами съехал в кювет, затем врезался в теплицу и опрокинулся. В результате происшествия травмы получили водитель и 18 туристов. Всего в момент аварии в автобусе находились 25 граждан России.
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