В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

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В результате ДТП пострадало 19 человек (архивное фото)
В результате ДТП пострадало 19 человек (архивное фото) Фото:

В Анталье (Турция) в аварию попал автобус, перевозивший российских туристов. Об этом пишут местные СМИ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в Анталье травмы получили 19 человек. В салоне автобуса находились граждане России», — говорится в сообщениях.

Согласно данным местных СМИ, туристы направлялись из аэропорта Антальи в Сиде. Во время движения водитель утратил контроль над транспортным средством. В результате автобус с пассажирами съехал в кювет, затем врезался в теплицу и опрокинулся. В результате происшествия травмы получили водитель и 18 туристов. Всего в момент аварии в автобусе находились 25 граждан России.

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В Анталье (Турция) в аварию попал автобус, перевозивший российских туристов. Об этом пишут местные СМИ. «В результате дорожно-транспортного происшествия в Анталье травмы получили 19 человек. В салоне автобуса находились граждане России», — говорится в сообщениях. Согласно данным местных СМИ, туристы направлялись из аэропорта Антальи в Сиде. Во время движения водитель утратил контроль над транспортным средством. В результате автобус с пассажирами съехал в кювет, затем врезался в теплицу и опрокинулся. В результате происшествия травмы получили водитель и 18 туристов. Всего в момент аварии в автобусе находились 25 граждан России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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