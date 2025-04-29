Медведев: страны, вступившие в НАТО, автоматически стали целью для ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что государства, присоединившиеся к НАТО, автоматически становятся целями для российских вооруженных сил. Об этом он сообщил 29 апреля во время лекции на образовательном марафоне «Знание. Первые».
«Сейчас они (Финляндия и Швеция) находятся во враждебном нам блоке, а значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил», — заявил Медведев в ходе лекции. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте марафона. Политик отметил, что ранее статус неприсоединившихся к военным альянсам давал странам вроде Финляндии и Швеции определенные преимущества на международной арене. Однако после их вступления в Североатлантический альянс ситуация изменилась.
Медведев также напомнил, что российская военная доктрина предусматривает возможность применения всех доступных средств, включая ядерное оружие, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Он отметил, что новые члены НАТО теперь рассматриваются как потенциальные объекты для таких мер. Медведев подчеркнул, что присутствие любых иностранных военных подразделений на территории Украины будет расцениваться как враждебное, а сами они станут законной мишенью для Вооруженных сил Российской Федерации.
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