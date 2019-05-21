Самый современный музей Екатеринбурга выступил в защиту строителей собора Святой Екатерины

Команда музея возмутилась необъективностью в споре о храме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Команда исторического парка «Россия — Моя история» выступила с открытым письмом ко всем участникам незаконных протестов, всю прошлую неделю сотрясавших Екатеринбург. Своим обращением, которое сегодня распространяется в соцсетях, работники самого современного музея Среднего Урала поделились с «URA.RU».

В письме коллектив исторического парка постарался сохранить объективность и ее же потребовал от всех участников «скверной истории» (так ее называют сами музейщики). «Злые олигархи вырубают деревья, протест — хорошо, реакция властей — плохо. А где же объективность? Где попытка раскрыть проблему с разных сторон? Мы призываем жителей города Екатеринбурга, в первую очередь, активно протестующих в эти дни, а также средства массовой информации не рубить с плеча, разобраться в ситуации и снизить градус риторики», — возмущены работники музея.

Первые шаги в истории со строительством собора историки в письме назвали «большим промахом власти и строителей», потому, что «людям не показали, что будет построено, решили проскочить этот момент, понадеявшись на формальные процедуры, предусмотренные законом». При этом сотрудников музея удивили негативные высказывания в адрес Фонда святой Екатерины и его учредителей.

«Очень странно слышать такое. Как будто не было двух лет благотворительной работы, помощи детским больницам, спасения детей с задержкой развития, поддержки проведения „Тотального диктанта“, мировой музыкальной жемчужины — фестиваля „Безумные дни“, наконец, организации концертов для жителей города с приглашением звезд мировой и отечественной сцены», — написали музейщики, которые сегодня настаивают, что «предприниматель-меценат соучредитель Фонда, владелец РМК Игорь Алтушкин стал жертвой собственной скромности».

Сотрудники исторического парка в письме также рассказали о работе с Фондом Святой Екатерины, помогавшим «организовывать лекции и презентации для учителей истории», «вывозить экспозицию музея в отдаленные территории Свердловской области», «заниматься популяризацией истории» в том числе и среди молодежи. Музею, со слов его работников, помогли с «самым современным оборудованием, какого нет даже в Ельцин Центре».

Директор исторического парка «Россия — моя история» Наталья Прошина объяснила мотивацию своего коллектива при подготовке письма. «Эти люди важны и дороги нам тем, что начинают возрождать благотворительность в России. Возможно, пока это заметно не всем и не в том объеме, в котором это было раньше в императорской России, но с чего-то нужно начинать. Это первые ростки, которые нельзя погубить. Поддержка социальных проектов уральскими меценатами очень важна как для области, так и для сохранения историко-культурного наследия всей страны», — объяснила кандидат исторических наук.