В Екатеринбурге без вести пропал москвич

07 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Мужчина не выходит на связь с родными с апреля (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге без вести пропал житель Москвы, который в последние полтора года жил на Урале. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «30-летний мужчина, Мельников А.В., прописан в Москве, но с конца 2022-го проживал в Екатеринбурге, снимал квартиру на улице Белинского. С апреля нынешнего года он перестал выходить с родными на связь», — объяснил собеседник агентства. С заявлением о пропаже в полицию Екатеринбурга обратилась его мама. По словам женщины, ее сын не пьющий и ранее не исчезал. При себе у него должен быть мобильный телефон, который находится вне доступа сети. В отделы полиции направлена ориентировка по его розыску. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге без вести пропал житель Москвы, который в последние полтора года жил на Урале. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «30-летний мужчина, Мельников А.В., прописан в Москве, но с конца 2022-го проживал в Екатеринбурге, снимал квартиру на улице Белинского. С апреля нынешнего года он перестал выходить с родными на связь», — объяснил собеседник агентства. С заявлением о пропаже в полицию Екатеринбурга обратилась его мама. По словам женщины, ее сын не пьющий и ранее не исчезал. При себе у него должен быть мобильный телефон, который находится вне доступа сети. В отделы полиции направлена ориентировка по его розыску.