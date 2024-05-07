В Екатеринбурге без вести пропал москвич

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Мужчина не выходит на связь с родными с апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге без вести пропал житель Москвы, который в последние полтора года жил на Урале. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«30-летний мужчина, Мельников А.В., прописан в Москве, но с конца 2022-го проживал в Екатеринбурге, снимал квартиру на улице Белинского. С апреля нынешнего года он перестал выходить с родными на связь», — объяснил собеседник агентства.

С заявлением о пропаже в полицию Екатеринбурга обратилась его мама. По словам женщины, ее сын не пьющий и ранее не исчезал. При себе у него должен быть мобильный телефон, который находится вне доступа сети. В отделы полиции направлена ориентировка по его розыску.

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В Екатеринбурге без вести пропал житель Москвы, который в последние полтора года жил на Урале. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «30-летний мужчина, Мельников А.В., прописан в Москве, но с конца 2022-го проживал в Екатеринбурге, снимал квартиру на улице Белинского. С апреля нынешнего года он перестал выходить с родными на связь», — объяснил собеседник агентства. С заявлением о пропаже в полицию Екатеринбурга обратилась его мама. По словам женщины, ее сын не пьющий и ранее не исчезал. При себе у него должен быть мобильный телефон, который находится вне доступа сети. В отделы полиции направлена ориентировка по его розыску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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