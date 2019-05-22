Блокированные во Владимирской области боевики открыли огонь

Заблокированные в частном доме во Владимирской области боевики оказывают вооруженное сопротивление. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«На предложение сдаться они открыли стрельбу», — отметил собеседник агентства. Сотрудник правоохранительных органов добавил, что сейчас принимаются меры по нейтрализации боевиков. О количестве злоумышленников не сообщается.
22 мая Национальный антитеррористический комитет информировал, что в частном доме в городе Кольчугино были заблокированы боевики. Они планировали совершить теракт. Район был оцеплен, в городе ввели режим контртеррористической операции, напоминает агенство Nation News.