Блокированные во Владимирской области боевики открыли огонь

Злоумышленники отказались сдаться и стали стрелять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заблокированные в частном доме во Владимирской области боевики оказывают вооруженное сопротивление. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«На предложение сдаться они открыли стрельбу», — отметил собеседник агентства. Сотрудник правоохранительных органов добавил, что сейчас принимаются меры по нейтрализации боевиков. О количестве злоумышленников не сообщается.

22 мая Национальный антитеррористический комитет информировал, что в частном доме в городе Кольчугино были заблокированы боевики. Они планировали совершить теракт. Район был оцеплен, в городе ввели режим контртеррористической операции, напоминает агенство Nation News.