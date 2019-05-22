21 мая 2019

Блокированные во Владимирской области боевики открыли огонь

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 07:11
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Злоумышленники отказались сдаться и стали стрелятьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заблокированные в частном доме во Владимирской области боевики оказывают вооруженное сопротивление. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«На предложение сдаться они открыли стрельбу», — отметил собеседник агентства. Сотрудник правоохранительных органов добавил, что сейчас принимаются меры по нейтрализации боевиков. О количестве злоумышленников не сообщается.

22 мая Национальный антитеррористический комитет информировал, что в частном доме в городе Кольчугино были заблокированы боевики. Они планировали совершить теракт. Район был оцеплен, в городе ввели режим контртеррористической операции, напоминает агенство Nation News.

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