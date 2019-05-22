В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян. По данным российского посольства, всего в момент аварии в автобусе находились 60 человек из РФ.
«В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали», — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.
Автобус с туристами, ехавший из Сиены во Флоренцию, перевернулся утром 22 мая неподалеку от города Бадессе. На видео с места происшествия, опубликованных ранее в Сети, была слышна русская речь. В данный момент на месте аварии работают медики, полицейские, а также сотрудники российского посольства в Италии.