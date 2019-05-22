Десять россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Италии. Еще один погиб

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 15:07
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Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, реанимация
С пострадавшими работают медикиФото: depositphotos.com

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян. По данным российского посольства, всего в момент аварии в автобусе находились 60 человек из РФ.

«В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали», — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

Автобус с туристами, ехавший из Сиены во Флоренцию, перевернулся утром 22 мая неподалеку от города Бадессе. На видео с места происшествия, опубликованных ранее в Сети, была слышна русская речь. В данный момент на месте аварии работают медики, полицейские, а также сотрудники российского посольства в Италии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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