В Екатеринбурге на продажу выставлена старая купеческая усадьба Фото: N1.ru

В Чкаловском районе Екатеринбурга за 36 млн рублей выставлен на продажу в купеческом стиле с большой коллекцией старинных самоваров. Соответствующее объявление размещено на федеральном портале недвижимости N1.ru.

«Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости! У Вас появилась уникальная возможность жить в купеческом доме со своей историей, бережно восстановленном и оснащённом современными инженерными системами. В экологически чистом и тихом месте, на берегу реки Чусовая. Дом расположен на возвышенности, с видом на реку, леса и поля», — говорится в объявлении. Выставленный на продажу находится на улице Чкалова, 23 (микрорайон Верхнемакарово). Стоимость данного объекта составляет 36 млн рублей.

Как пишет продавец, дом был восстановлен и реконструирован из располагавшегося на этом месте исторического особняка. В частности, стены отреставрированного особняка выложены церковной кладкой из старинного кирпича.

В цоколе здания расположены технические и подсобные помещения, сауна и помещение для отдыха. На первом этаже — кухня, гостиная с камином, рабочий кабинет и библиотека. На втором этаже — просторная гостиная с барной стойкой и зоной под бильярд, а также три спальни и гардеробная комната. Кроме того, на территории расположены баня, дом для «обслуживающего персонала» и летняя беседка. Судя по опубликованным фото, в доме имеется большая коллекция старинных самоваров, которая также будет передано новому владельцу недвижимости.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» представитель компании, занимающейся продажей дома, отметил, что в ходе переговоров с потенциальными покупателями стоимость объекта может быть незначительно снижена. Какие-либо дополнительные подробности риелторы готовы раскрыть лишь при личной встрече.

Фото: портал N1.Ru

Фото: портал N1.Ru

Фото: портал N1.Ru