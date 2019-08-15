В Тюмени за вовлечение в проституцию задержали сына главы свердловского МЧС. ВИДЕО

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Обвиняемым грозит до восьми лет тюрьмыФото: Анна Майорова © URA.RU

Сын главы управления МЧС по Свердловской области Виктора Теряева задержан в Тюмени за вовлечение в занятие проституцией. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на собственный источник. По версии издания, задержанного зовут Виталий Теряев.

В УМВД по Тюменской области «URA.RU» подтвердили, что на прошлой неделе полицейскими были задержаны двое мужчин 27 и 29 лет, которые в соцсетях предлагали девушка работу в интимной сфере. Однако в ведомстве не раскрывают имен задержанных. В управление МЧС по Свердловской области отказались комментировать информацию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 240 УК РФ. Максимальное наказание, которое им грозит — восемь лет лишения свободы.

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