Орнитологи придумали решение проблемы с птицами в аэропортах

Для предотвращения аварий с птицами, подобных инциденту в Подмосковье с самолетом «Уральских авиалиний», необходимо создать индивидуальный паспорт для каждого аэропорта. Такое мнение высказал руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
«При составлении документа в нем надо будет прописывать в том числе наличие неподалеку от аэропорта крупных и мелких рек, урожайность семян, наличие рядом несанкционированных свалок, а также качественный и количественный состав самих птиц», — отметил эксперт в интервью газете «Известия».
При этом Рыжов назвал недостаточными такие меры, как оборудование аэропортов устройством для акустического отпугивания или применение ловчих птиц. По мнению специалиста, решить проблему с регулярными авариями самолетов из-за птиц таким образом не получится.
Ранее в Подмосковье чуть не произошла трагедия из-за попадания птиц в двигатели самолета. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Командир Дамир Юнусов вопреки инструкциям принял решение не выпускать шасси. В Кремле пообещали рассмотреть вопрос о награждении пилота, уточняет «Дни.ру». В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.
Подобное ЧП произошло утром 16 августа: самолет авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Минеральных Вод в Москву, задержан из-за технической неполадки. В двигатель воздушного судна попала птица.