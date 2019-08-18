Московский водитель объяснил, зачем привязал собаку к движущемуся автомобилю

Привязанную к машине собаку везли к ветеринару
Водителю, который привязал собаку к машине и ехал по Киевскому шоссе в Москве, был вынужден так поступить из-за агрессивного поведения питомца.
По словам мужчины, животное повредило лапу, когда было на даче. Требовалась помощь ветеринара, однако пес вел себя агрессивно и не давал посадить себя в машину. Поэтому водитель решил везти собаку в клинику таким образом, сообщает РЕН ТВ. Зоозащитники сказали, что в ближайшее время пса отправят на обследование, лечение, а затем на передержку.
На 37-м километре Киевского шоссе, напомним, 17 августа был замечен движущийся автомобиль, к которому привязан алабай. Очевидцы заблокировали машину и вызвали полицию.