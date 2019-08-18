17 августа 2019

Московский водитель объяснил, зачем привязал собаку к движущемуся автомобилю

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Железногорска, Красноярский край, дворняга, бродячая собака
Привязанную к машине собаку везли к ветеринаруФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водителю, который привязал собаку к машине и ехал по Киевскому шоссе в Москве, был вынужден так поступить из-за агрессивного поведения питомца.

По словам мужчины, животное повредило лапу, когда было на даче. Требовалась помощь ветеринара, однако пес вел себя агрессивно и не давал посадить себя в машину. Поэтому водитель решил везти собаку в клинику таким образом, сообщает РЕН ТВ. Зоозащитники сказали, что в ближайшее время пса отправят на обследование, лечение, а затем на передержку.

На 37-м километре Киевского шоссе, напомним, 17 августа был замечен движущийся автомобиль, к которому привязан алабай. Очевидцы заблокировали машину и вызвали полицию.

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