В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине

Зоозащитники отвезут собаку к ветеринару (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Москве на 37-м километре Киевского шоссе замечен движущийся автомобиль, к которому привязана собака. О произошедшем журналистам рассказали очевидцы. Они же вызвали на место полицию.

Водитель машины привязал пса (алабая) к авто и ехал таким образом по шоссе, пока его не заблокировали заметившие происходящее люди. По словам зоозащитников, животное на привязи тащил друг его хозяина: мужчина нашел потерявшегося пса и хотел его вернуть. Пожилой алабай, как сообщает РЕН ТВ, начал проявлять агрессию, поэтому водитель решил привязать его к автомобилю.

После того, как машину остановили, мужчина сначала отказывался отдавать пса, однако позже якобы скрылся с места, оставив и автомобиль, и собаку. В пресс-службе МВД по Москве журналистам сказали, что по факту произошедшего проводится проверка. На место уже выехали правоохранители, а алабая зоозащитники планируют отвезти к ветеринару.