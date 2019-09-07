Отложен пуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру

Запуск ракеты с космодрома во Французской Гвиане состоится в декабре
Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесен на декабрь 2019 года. Об этом сообщил представитель ракетно-космической отрасли.
«Пуск ракеты отложен на декабрь из-за неготовности зарубежных космических аппаратов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник. Ранее запустить ракету планировалось в октябре или ноябре.
Запуск «Союз-СТ» произойдет на космодроме Куру во Французской Гвиане. Ракета должна вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS. В этом году с космодрома уже стартовали две ракеты «Союз-СТ».