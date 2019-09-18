После майских событий провокации на участках для проведения опроса нельзя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрит вопрос о взаимодействии с полицией во время запланированного на 13 октября опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. Такую задачу поставил председатель комиссии городской думы по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

«Избирательное законодательство обязывает поддерживать особый порядок на участках во время выборов во все органы власти. Но 13 октября нас ждет не менее значимое мероприятие. Я не исключаю, что найдутся провокаторы, которые попытаются ворваться на участки и устроить там беспорядок. Нужно уже сегодня понимать, как избежать таких случаев и как силовикам совместно с представителями власти действовать, если они, не дай Бог, произойдут», — заявил депутат.

Помимо этого, представителям городской власти и силовикам необходимо договориться о поддержании порядка в ходе агитационной кампании. «На прошедшем 18 сентября заседании комиссии по местному самоуправлению представители избирательной комиссии нам объяснили, что горожане будут вправе агитировать за тот или иной земельный участок. Но не объяснили, как будут соблюдать законность и равенство прав всех сторон. Ждем дополнительных пояснений по этим моментам», — добавил Вихарев.

На ближайшем заседании думы депутатам также пояснят правила подбора наблюдателей для работы 13 октября на участках для проведения опроса и порядок их работы.