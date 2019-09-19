В авиакомпании объяснили инцидент с пьяным пилотом, которого сняли с рейса из Тюмени

Пилот летел простым пассажиром на самолете сторонней компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пилот авиакомпании Azur Air, которого сняли с рейса Тюмень—Сургут, был простым пассажиром. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Инцидент с пилотом компании Александром Слободчиковым произошел 2 сентября после того, как он выполнил рейс из Бургаса в Тюмень. «У него были запланированы два выходных дня, а 4 сентября Слободчиков в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью. <…> 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса», — отметили в Azur Air. Там также уточнили, что перевозчик отстранил сотрудника от выполнения полетов и вызвал его в Москву для разбирательства. «В настоящий момент ведется служебное расследование», — говорится в сообщении.

Ранее «URA.RU» сообщало, что пилота Azur Air сняли с рейса. Ему вменяли статью КоАП РФ «Мелкое хулиганство».