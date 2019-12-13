Актер Сергей Исаев ответил на заявление Дмитрия Пескова о запрете шуток про президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев запустил опрос о цензуре в России. Опрос на его странице в Instagram появился в ответ на заявление Кремля об отсутствии запрета на шутки про президента РФ Владимира Путина на телевидении.

«Как вы считаете, цензура есть?» — спросил юморист у своих подписчиков. На момент подготовки публикации наличие цензуры в российском телеэфире признали 73% опрошенных.

Большинство опрошенных признали наличие цензуры Фото: скриншот публикации на странице Сергея Исаева в Instagram

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг запрет на шутки про Путина на телевидении. Так он прокомментировал заявление актера «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина о «жесткой цензуре» на российском ТВ, отвечая на вопрос «URA.RU». По мнению юмориста, про главу государства шутить запрещено, хотя раньше это можно было делать аккуратно. «Можно было про Медведева или про депутатов. Сейчас нет», — пожаловался актер.