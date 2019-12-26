Суд отказался выпускать под залог второго обвиняемого по делу о взятке экс-мэра Челябинска

Александр Пашков участвовал в заседании по видеосвязи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Облсуд 26 декабря отклонил апелляцию на решение об аресте экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, второго обвиняемого в получении взяток вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым. Защита просила изменить содержание в СИЗО на домашний арест в квартире сестры или внести залог в два миллиона рублей, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

«Постановление Центрального районного суда оставить без изменений. Апелляционную жалобу обвиняемого и адвоката без удовлетворения», — вынес вердикт судья.

Адвокат добавил, что у Пашкова есть супруга и трое несовершеннолетних детей. «Вменяемые события произошли годы назад. Если бы он хотел, то давно бы скрылся — за этот период он неоднократно покидал Россию и возвращался. В материалах дела есть лишь один свидетель, повлиять на них реально невозможно», — объяснил он. Сам Пашков добавил, что у него жена в декрете и родители-инвалиды.

Апелляция Евгения Пашкова рассматривалась сразу после аналогичного заседания по жалобе Евгения Тефтелева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гособвинитель возразил. «Пашков обвиняется в тяжком преступлении, угрожающем основам госвласти. Избранная мера пресечения обеспечит надлежащее поведение обвиняемого», — сказал прокурор.

С декабря 2009 года по апрель 2015 года Пашков возглавлял муниципальное казенное учреждением «Магнитогорскинвестрой» и считался человеком Тефтелева, бывшего мэром Магнитогорска. Когда Тефтелев возглавил Челябинск, он пригласил своего соратника на должность начальника управления капстроительства.

Пашков сохранил свой пост, когда мэром стал Владимир Елистратов. В сентябре новый глава Наталья Котова уволила его за срыв нацпроектов. Пашков вместе с Тефтелевым обвиняются в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт на строительство самой большой в регионе школы — в микрорайоне Парковый. Обоих задержали 11 декабря в Магнитогорске и поместили в следственный изолятор УФСБ по региону. 26 декабря облсуд отклонил аналогичную апелляцию Тефтелева на меру пресечения.