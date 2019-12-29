Специалист по деревьям рассказал, как правильно покупать елку

Эксперт дал советы, как не выкинуть деньги на ветер Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалист по обслуживанию и уходу за деревьями (арборист) Александр Голиков в беседе с «URA.RU» дал советы, которые помогут россиянам приобрести качественную елку и не отдать деньги недобросовестным продавцам.

Первым делом эксперт советует обращать внимание на наличие у елок необходимых документов. Они должны находиться в торговой точке и у покупателей должен быть к ним доступ. «Елки проверяют, прежде чем они попадут на елочный базар, поэтому при покупке следует запросить сертификаты качества», — рассказал в беседе с «URA.RU» Голиков.

Деревья, продающиеся в специализированных точках, проходят санобработку. В противном случае на них могут появляться инородные образования или даже организмы. Однако эксперты предупреждают, что жучки хоть и неприятны для людей, но не несут для них никакой опасности. «Они распространяются на ельниках, и это не вредные для людей насекомые. Они несут вред только самим елкам, потому что живут на них и питаются ими. Должна была проводиться обработка этих деревьев — тогда насекомых бы не было. Покупать елки нужно на официальных елочных базарах, тогда и подобных проблем не будет», — добавил Голиков.

Эксперты напоминают, что самовольная вырубка елок в лесах преследуется по закону. Срубить елку самому можно только в лесничестве, заплатив за это. Многие специалисты рекомендуют россиянам вообще отказаться от натуральных елок в пользу искусственных с целью сохранения природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Омске горожане приобрели натуральную елку, из которой посыпались клещи. Выяснилось, что зараженные деревья приехали из Челябинской области и уже разъехались по всей России.