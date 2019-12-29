Скандальный заместитель Грефа уходит из Сбербанка

Вице-президент Сбербанка России Андрей Шаров, являющийся заместителем Германа Грефа, до конца нынешнего года покинет свой пост. Уйти из кредитного учреждения топ-менеджер, летом оказавшийся в центре скандала из-за своего громкого заявления о разнице ставок банка в России и Чехии, решил по собственному желанию.
«Андрей Шаров оставит свой пост в Сбербанке в конце года», — рассказал журналистам РИА «Новости» на банковском рынке.
По словам представителя Сберанка, уход Шарова со своей должности связан с его желанием заняться другим проектом в малом бизнесе. «Также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее», — добавил он.
Летом Шаров оказался в центре резонансной истории, когда вместо того, чтобы ответить на вопрос о низких ставках по ипотеке в Чехии, предложил аудитории послушать музыку своего сочинения. Один из участников молодежного форума «Территория смыслов» спросил Шарова, почему в России Сбербанк выдает более дорогие ипотечные кредиты, чем в Чехии. Ответ Шарова оказался неожиданным. «Я привез два диска с собой. Этот парень точно заслужил диск за острый вопрос» — заявил тогда топ-менеджер, добавив, что лучше потратить оставшиеся 30 секунд на прослушивание музыки.