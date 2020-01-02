Пропавшая в Новый год в Москве девочка жила в аварийном доме, без воды и мебели

Семья пропавшей девочки проживала в доме под снос (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Семилетняя девочка, которая пропала в новогоднюю ночь в Москве, живет в аварийном доме под снос. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на сообщение пресс-службы департамента труда и соцзащиты населения столицы.

Мать девочки, которую в новогоднюю ночь забрали из дома в Москве, год назад потеряла документы и свидетельство о рождении ребенка, сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы.

Сотрудники соцзащиты посетили дом, в котором проживает семья. «Это оказался дом, предназначенный под снос. В нем жильцы выселены, отключены канализация и водоснабжение», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в квартире нет газовой плиты, мебели, нет электричества и отопления.

Мать девочки заявила, что они с дочкой приехали в Москву несколько лет назад. Она не смогла ничего пояснить по факту пропажи своей дочки. Женщина сообщила, что документы и свидетельство о рождении ребенка были потеряны год назад. Сотрудники соцзащиты рассказали ей, как можно восстановить необходимые бумаги.

Девочка пропала в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке столицы. По одной из версий, похитительницей оказалась женщина, знакомая с семьей. На допросе она рассказала, что увела девочку по просьбе самого ребенка, напоминает телеканал 360.