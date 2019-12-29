На Урале нашлись пропавшие туристы, которых искали на вертолете

У волонтеров сломались снегоходы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое туристов, потерявшихся на границе Свердловской области и Пермского края, вернулись на турбазу в сопровождении одного из волонтеров. Однако помощь понадобилась еще четырем добровольцам, которые занимались поиском пропавших.

«Двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу „Звезда“. Состояние их здоровья удовлетворительное. Требуется помощь четырем волонтерам, которые участвовали в поисковой операции», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

У них сломались снегоходы, поэтому они не могут продолжить движение. Однако уточняется, что потерявшиеся находятся на связи. На помощь к ним выехали спасатели, однако точное место их нахождения не известно.

Ранее «URA.RU» сообщало о поисках пропавших туристов, которые отправились на снегоходах с туристической базы, расположенной в 110 км от Карпинска, в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края. На их поиски было направлено шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда, а также самолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями из Екатеринбурга.

Обновлено в 17:45:

Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России обнаружил волонтеров, которые просили помощи из-за поломки снегоходов. От помощи спасателей они отказались, приняв решение вернуться на базу самостоятельно.