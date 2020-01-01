В Москве почти сутки искали семилетнюю девочку, которая пропала в новогоднюю ночь

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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
Полиция объявила семилетнюю девочку в розыскФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве в новогоднюю ночь семилетнюю девочку увели из дома. Ребенка объявили в розыск, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Девочка пропала в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке столице. По данным полиции, ее увела незнакомая женщина, сообщает телеканал 360.

Спустя почти сутки девочка была найдена. Она и предполагаемая похитительница сейчас находятся на допросе в СК. Согласно показаниям женщины, она увела ребенка из дома, чтобы спасти ее, сообщает издание Baza. По ее словам, на праздновании Нового года мать девочки сильно поругалась с сожителем.

Информацию о том, что девочку нашли невредимой, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, пишет ТАСС. Источник издания также рассказал, что в семье девочки в новогоднюю ночь произошла ссора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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