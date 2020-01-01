В Москве почти сутки искали семилетнюю девочку, которая пропала в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь семилетнюю девочку увели из дома. Ребенка объявили в розыск, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Девочка пропала в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке столице. По данным полиции, ее увела незнакомая женщина, сообщает телеканал 360.
Спустя почти сутки девочка была найдена. Она и предполагаемая похитительница сейчас находятся на допросе в СК. Согласно показаниям женщины, она увела ребенка из дома, чтобы спасти ее, сообщает издание Baza. По ее словам, на праздновании Нового года мать девочки сильно поругалась с сожителем.
Информацию о том, что девочку нашли невредимой, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, пишет ТАСС. Источник издания также рассказал, что в семье девочки в новогоднюю ночь произошла ссора.