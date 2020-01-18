17 января 2020

Власти Москвы одобрили проведение многотысячного митинга противников изменения Конституции

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Несанкционированный митинг
В Москве пройдет митинг против конституционной реформыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Изменение конституции РФ в 2020 году

Правительство Москвы согласовало проведение десятитысячного 1 февраля митинга противников изменения Конституции. Об этом журналистам сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9», — приводит «Интерфакс» слова собеседника. Об организаторе акции в столичном правительстве не сообщили.

15 января президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. Позже он сформировал рабочую группу по подготовке предложений о внесении правок главный закон страны, а на первой встрече с членами группы, как напоминает Nation News, объяснил, что цель поправок заключается в дальнейшем развитии страны как правового и социального государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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