Власти Москвы одобрили проведение многотысячного митинга противников изменения Конституции

Правительство Москвы согласовало проведение десятитысячного 1 февраля митинга противников изменения Конституции. Об этом журналистам сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9», — приводит «Интерфакс» слова собеседника. Об организаторе акции в столичном правительстве не сообщили.
15 января президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. Позже он сформировал рабочую группу по подготовке предложений о внесении правок главный закон страны, а на первой встрече с членами группы, как напоминает Nation News, объяснил, что цель поправок заключается в дальнейшем развитии страны как правового и социального государства.