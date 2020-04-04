Оказавшихся за рубежом россиян продолжат возвращать на родину

Россия возобновит вывоз россиян из-за рубежа в начале следующей рабочей недели. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«График прилета граждан РФ в Россию начнет формироваться с понедельника», — цитирует Голикову «Ридус». По ее словам, 6 апреля будет составлен график, чтобы максимально скомплектовать борты. Она подчеркнула, что перерыв на два дня был необходим для того, чтобы провести работу по организации эвакуации граждан из стран, где зафиксировано распространение коронавируса.
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в крупной авиакомпании сообщал, что Россия приостанавливает рейсы для вывоза своих граждан из-за границы. По данным издания, с 1 апреля Россия сократила число рейсов для вывоза россиян из-за границы, чтобы более тщательно проверять всех прибывающих.
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