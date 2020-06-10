Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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Напомним, вечером в 8 июня артист стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения Ефремов на Jeep Grand Cherokee протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины погиб в результате аварии. 9 июня суд отправил артиста под домашний арест.

Александр Добровинский известен участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов, VIP из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства. В частности, он представлял интересы певца Филиппа Киркорова и других публичных персон. Ранее он говорил, что отказался защищать актера Ефремова по делу о смертельном ДТП, передает агентство Nation News .

«Семья Сергея Захарова обратилась ко мне с просьбой помочь им добиться справедливости», — цитирует РБК Добровинского. По словам юриста, его подкупило желание родственников погибшего показать, к чему может привести вождение в нетрезвом виде. Он подчеркнул, что благодаря этой работе может принести российскому обществу пользу.

Александр Добровинский стал адвокатом семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он будет вести дело бесплатно.

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