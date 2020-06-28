В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявлено 209 новых случаев заражения COVID-19, один пациент с коронавирусом умер. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
«На Среднем Урале выявлено 209 новых случаев COVID-19», — передает оперштаб. Наибольшее число зараженных обнаружено в Екатеринбурге — 92. Также коронавирус выявлен у жителей Алапаевского, Артемовского, Ачитского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
С начала эпидемии в регионе заразились 12302 человека. 7219 пациентов выздоровели, а 91 человек умер.
Накануне, 27 июня, в Свердловской области обнаружено 216 случаев заражения. Ранее губернатор ввел второй этап снятия ограничений. Теперь разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салонам, организациям оздоровительного отдыха для детей, а также автошколам (только практические занятия и сдача экзаменов) и библиотекам.
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