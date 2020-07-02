Политолог: голосование по Конституции решило исход выборов 2024

Олег Матвейчев считает, что итоги голосования показывают единение россиян вокруг лидера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За поправки в Конституцию проголосовало 52,95% от всех граждан, имеющих право голоса (53 млн из чуть более 100 млн российских избирателей). По словам политологов, рассматривать голосование по поправкам в Конституцию необходимо как референдум доверия президенту Владимиру Путину — и цифры стали рекордом в новейшей истории. До этого похожий результат был в 2018 году, когда за кандидатуру президента Путина проголосовали 51,84% от всех имеющих избирательное право россиян.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом URA.RU поделился мнением, что итоги волеизъявления подтверждают желание россиян видеть на посту президента после 2024 года действующего главу государства Владимира Путина.

«Оппозиционеры же говорили, что поправки — это мелочь, что все голосовали за то, оставаться ли Путину в 2024 году. Вот все решено. Путину оставаться, путинское большинство существует и никакой смерти путинского большинства», — сказал Матвейчев. По его словам, впервые в истории абсолютное большинство россиян проголосовало за поправки в Конституцию. Ранее, в 2018-м, это же большинство, отмечает Матвейчев, поддержало Путина на президентских выборах.

Профессор ВШЭ отметил, что рекорд одобрения на президентских выборах 2018 года (тогда «за» проголосовали 51,84% от граждан, имеющих право голоса) удалось побить (сейчас «за» высказались 52,95%) за счет того, что голосование сделали удобным для граждан. Процедуру продлили на несколько дней, стало больше возможностей проголосовать на улице или дома, а в некоторых регионах голосование провели онлайн, пояснил политолог. Матвейчев отметил, что ни в одной стране мира нет 100% явок на выборах, а Россия показывает в этом отношении наилучшие результаты.

Также он опроверг слова оппозиции о том, что те россияне, которые не участвовали в голосовании по внесению поправок в Основной закон, выступают против Путина. Свои слова политолог объяснил тем, что 15-20% россиян живут не по прописке, и те из них, кто аполитичен, не захотели тратить время и получать открепительные. «Есть полное абсолютное единение россиян вокруг своего лидера и полное банкротство оппозиции», — заключил эксперт.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги голосования по изменению Конституции. Большинство избирателей выступили за внесение поправок — 77,92%, против — 21,27%. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голосование по поправкам в Конституции триумфальным референдумом доверия Путину. Он отметил, что спрогнозировать такую явку было сложно. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы были полностью легитимны. По ее словам, жалобы на нарушения еще могут поступить, но они уже ничего не изменят, пишет агентство Nation News. Правонарушений, которые могли бы повлиять на исход общероссийского голосования по поправкам не происходило, сообщает телеканал 360.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков объяснил, что резких изменений после голосования ждать не стоит, передает «Национальная служба новостей». При этом он отметил, что повысится эффективность работы органов государственной власти.

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