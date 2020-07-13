12 июля 2020

Семья жертвы ДТП с Ефремовым зарабатывает миллионы на ток-шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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За одну программу родственникам платят по 350 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Родственники Сергея Захарова — погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым — получают за участие в ток-шоу по 350 тысяч рублей за передачу. Об этом заявил кинопродюсер Марк Рудинштейн.

«Да, по 350 тысяч […]это как раз нормальный порядок цен для телевизионщиков. Обычно на ток-шоу платят миллион за большого героя. А тут просто миллион разбили на всех родственников. Я слава Богу „собаку съел“ на этих ток-шоу, знаю их закулисье», —цитирует Рудинштейна «Комсомольская правда».

Кинопродюсер отметил, что не осуждает родственников погибшего за это, ведь они остались без кормильца. «Ну, а, то, что они ходят по этим программам, я их не осуждаю. Для них с паршивой овцы хоть шерсти клок», — отметил он. По его мнению, суд обяжет Ефремова выплатить семье Захаровых приличную компенсацию.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы, напоминает агентство Nation News. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. По информации СМИ, доходы Ефремова нестабильны, но в среднем он зарабатывал три миллиона рублей ежемесячно. Ранее стало известно, что актер не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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