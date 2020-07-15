Захарова ответила на санкции США против «Северного потока — 2»

Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» демонстрируют «нечистоплотную конкуренцию» правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«[Санкции] — это показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет», — цитирует ТАСС Захарову. По ее словам, санкции США против «Северного потока — 2» являются политическим давлением на Россию.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Меркель выступила против санкций США. Санкции в отношении проекта осудил и экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
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