Захарова ответила на санкции США против «Северного потока — 2»

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Меркель выступила против санкций США . Санкции в отношении проекта осудил и экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает « Национальная служба новостей ».

«[Санкции] — это показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет», — цитирует ТАСС Захарову. По ее словам, санкции США против «Северного потока — 2» являются политическим давлением на Россию.

Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» демонстрируют «нечистоплотную конкуренцию» правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, санкции США против «Северного потока — 2» являются политическим давлением на Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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