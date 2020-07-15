Захарова ответила на санкции США против «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
По словам Захаровой, санкции США против «Северного потока — 2» являются политическим давлением на Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» демонстрируют «нечистоплотную конкуренцию» правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Санкции] — это показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет», — цитирует ТАСС Захарову. По ее словам, санкции США против «Северного потока — 2» являются политическим давлением на Россию.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Меркель выступила против санкций США. Санкции в отношении проекта осудил и экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...