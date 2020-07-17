Назван главный риск дешевой ипотеки в Сбербанке для заемщиков

Популяризация ипотеки за счет низких первоначальных взносов зачастую оборачивается для заемщика повышенной процентной ставкой. Об этом заявила директор по продажам «НДВ — супермаркет недвижимости» Ирина Туманова.
«Кредитору необходимо под такого клиента увеличить свои резервы, что является расходной частью процесса. Поэтому он компенсирует ее высокой ставкой кредитования», — цитирует
Помимо этого, кредитные организации, понижающие первоначальный взнос берут на себя дополнительные риски. По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, низкий первоначальный взнос открывает возможность кредитования для населения с доходами, которые либо относительно невелики, либо вообще не подтверждены. Однако Сбербанк находится в привилегированном положении — в случае роста просроченных задолженностей, банк может рассчитывать на помощь от государства, добавил он.
Ранее Сбербанк России заявил о снижении первоначального взноса по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 10% от стоимости недвижимости для участников зарплатных проектов. Также снижен с 50% до 30% первый платеж для клиентов, не подтвердивших свой доход и занятость.
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