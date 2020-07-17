Назван главный риск дешевой ипотеки в Сбербанке для заемщиков

Банк может рассчитывать на преференции от государства, если у него станет больше должников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Популяризация ипотеки за счет низких первоначальных взносов зачастую оборачивается для заемщика повышенной процентной ставкой. Об этом заявила директор по продажам «НДВ — супермаркет недвижимости» Ирина Туманова.

«Кредитору необходимо под такого клиента увеличить свои резервы, что является расходной частью процесса. Поэтому он компенсирует ее высокой ставкой кредитования», — цитирует Life Туманову. По ее словам, в случае, если банк устанавливает размер взноса ниже рекомендованного ЦБ в 20%, ему приходится компенсировать свои расходы посредством повышения процентной ставки.

Помимо этого, кредитные организации, понижающие первоначальный взнос берут на себя дополнительные риски. По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, низкий первоначальный взнос открывает возможность кредитования для населения с доходами, которые либо относительно невелики, либо вообще не подтверждены. Однако Сбербанк находится в привилегированном положении — в случае роста просроченных задолженностей, банк может рассчитывать на помощь от государства, добавил он.

Ранее Сбербанк России заявил о снижении первоначального взноса по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 10% от стоимости недвижимости для участников зарплатных проектов. Также снижен с 50% до 30% первый платеж для клиентов, не подтвердивших свой доход и занятость.

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