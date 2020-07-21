Сбербанку хотят простить 150 миллиардов рублей госдолга

Сбербанк могут поддержать в период пандемии, списав ему 150 миллиардов рублей государственного кредита РФ. Об этом сообщили несколько источников, близких к ходу переговоров.
«Минфин и Центробанк РФ договорились об условиях, на которых субординированный кредит, полученный Сбербанком в кризис 2008 года, будет включен в его основной капитал и станет списываемым», — передает слова источников Reuters.
В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях. Отмечается, что кредитная организация получила 10-летние субординированные кредиты от Центробанка на 500 миллиардов рублей в 2008 году. В мае 2010 года Сбербанк вернул 200 миллиардов рублей из этой суммы, но в разгар украинского кризиса в 2014 году взял их обратно в капитал. Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня.
9 апреля правительство РФ завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Банка России. Пакет акций кредитной организации был приобретен за 2,14 трлн рублей. В разговоре с «Национальной службой новостей» бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил, что сделка не повлияет ни на российскую экономику, ни на процессы внутри «Сбербанка».
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