Харламов посмеялся над разводом с Асмус

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Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе 22 июня в соцсетях, сообщает « Национальная служба новостей ». Оба отрицают основную предполагаемую причину развода — откровенные съемки Асмус в фильме «Текст», который вышел в конце 2019 года.

В комментариях к видеоролику юмориста поддержали, однако предположили, что он приехал в Санкт-Петербург исключительно с целью записать подобное видео. «Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», — написал один из пользователей.

На опубликованном блогером Данилой Поперечным ролике Харламов стоит на корме катера, движущегося по Неве. «Развелся», — заявляет он и указывает на разведенный Дворцовый мост.

В интернете появился видеоролик с участием Гарика Харламова. В нем юморист шутит над разводом со своей женой Кристиной Асмус.

Гарик Харламов сравнил свой развод с разводом мостов в Санкт-Петербурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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