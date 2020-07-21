20 июля 2020

Харламов посмеялся над разводом с Асмус

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербург, туристы, катер, ростральные колонны, санкт-петербург, река нева
Гарик Харламов сравнил свой развод с разводом мостов в Санкт-Петербурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В интернете появился видеоролик с участием Гарика Харламова. В нем юморист шутит над разводом со своей женой Кристиной Асмус.

На опубликованном блогером Данилой Поперечным ролике Харламов стоит на корме катера, движущегося по Неве. «Развелся», — заявляет он и указывает на разведенный Дворцовый мост.

В комментариях к видеоролику юмориста поддержали, однако предположили, что он приехал в Санкт-Петербург исключительно с целью записать подобное видео. «Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», — написал один из пользователей.

Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе 22 июня в соцсетях, сообщает «Национальная служба новостей». Оба отрицают основную предполагаемую причину развода — откровенные съемки Асмус в фильме «Текст», который вышел в конце 2019 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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