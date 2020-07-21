Харламов посмеялся над разводом с Асмус

В интернете появился видеоролик с участием Гарика Харламова. В нем юморист шутит над разводом со своей женой Кристиной Асмус.
На опубликованном блогером Данилой Поперечным ролике Харламов стоит на корме катера, движущегося по Неве. «Развелся», — заявляет он и указывает на разведенный Дворцовый мост.
В комментариях к видеоролику юмориста поддержали, однако предположили, что он приехал в Санкт-Петербург исключительно с целью записать подобное видео. «Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», — написал один из пользователей.
Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе 22 июня в соцсетях, сообщает «Национальная служба новостей». Оба отрицают основную предполагаемую причину развода — откровенные съемки Асмус в фильме «Текст», который вышел в конце 2019 года.
Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx— Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020
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