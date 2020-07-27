В наряд полиции кинули гранату, пишут СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Самаре произошло нападение на сотрудников полиции. Буйный житель одного из домов бросил гранату в правоохранилелей, которые приехали на вызов.

«Оперативники приехали на вызов в дом 98 по улице Буянова — жильцы вызвали 02 из-за криков в одной из квартир. Когда полицейские зашли внутрь, то из кухни в них прилетела настоящая граната, полицейские успели разбежаться, но одного из них зацепило осколками», — пишет telegram-канал Baza. Агрессивного мужчину, как отмечается, удалось задержать. Официальных подтверждений от силовых органов пока нет.