СМИ: в Самаре в полицейских бросили гранату. Один пострадал

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, боеприпасы, оружие, взрыв, лимонка
В наряд полиции кинули гранату, пишут СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Самаре произошло нападение на сотрудников полиции. Буйный житель одного из домов бросил гранату в правоохранилелей, которые приехали на вызов.

«Оперативники приехали на вызов в дом 98 по улице Буянова — жильцы вызвали 02 из-за криков в одной из квартир. Когда полицейские зашли внутрь, то из кухни в них прилетела настоящая граната, полицейские успели разбежаться, но одного из них зацепило осколками», — пишет telegram-канал Baza. Агрессивного мужчину, как отмечается, удалось задержать. Официальных подтверждений от силовых органов пока нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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