Медведев предупредил об особом сценарии выборов-2020

Дмитрий Медведев считает, что старые избирательные технологии могут не сработать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что выборы 2020 года пройдут по «совершенно особому сценарию». На встрече с молодыми кандидатами политик сообщил, что в 2020 году многие старые избирательные технологии не сработают, и объяснил, как добиться успеха во время кампании.

«В этом году избирательная кампания проходит по совершенно особому сценарию, но она должна быть для нашей партии успешной, — сказал Дмитрий Медведев. — Далеко не всегда легко найти возможность лично достучаться до конкретного человека, обратиться к конкретной семье, хотя это не исключается, конечно, но, тем не менее, далеко не все могут быть на это согласны. И есть еще разные условия в разных регионах. Но есть электронные, цифровые формы общения, они всегда полезны, а тем более полезны сейчас. Но, по возможности, если вы хотите добиться политических успехов, живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках».

В ходе встречи с молодыми кандидатами, которые представляют партию на выборах разного уровня в регионах страны, Медведев также выслушал их идеи по реформированию различных сфер жизни. К примеру, эколог из Ингушетии Адам Калиматов предложил создать всероссийскую организацию для общественно-экологического контроля, предприниматель из Ульяновска Виктория Маркелова заявила о необходимости обучать детей цифровым технологиям с раннего возраста. Дмитрий Медведев согласился и считает, что в этом вопросе нужно объединять усилия.

Выборы в 2020 году будут длиться три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Нам нужно помочь государству создать что-то подобное в масштабах страны. Это было бы очень ценно, с привлечением того же самого Агентства стратегических инициатив, лучших образцов технопарков типа „Сколково“, казанского „Иннополиса“ и других — так, чтобы практически в любом населенном пункте этим можно было заниматься», — сказал он.

Замруководителя молодежного центра из Тюменской области Алексей Жарновский задал Медведеву вопрос об условиях труда в России мигрантов и граждан страны. «Мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан, и это уже очень тонкая грань, которая может быть, во-первых, и предметом политического обсуждения, и потенциально может войти в нашу программу как набор принципов, которыми мы будем руководствоваться», — ответил Дмитрий Медведев.

Выборы-2020 будут проходить в условиях пандемии коронавируса. Для безопасности граждан они будут растянуты на три дня. Основной датой Единого дня голосования будет 13 сентября.

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