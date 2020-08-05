Адвокат раскритиковал защиту Ефремова

По мнению адвоката, Михаил Ефремов сам затягивает себе петлю на шее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Действия защиты Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, лишь ухудшают отношение суда к актеру. Об этом заявил почетный адвокат России Александр Островский.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи», — цитирует юриста «Национальная служба новостей». По его мнению, актера защищает «шарлатан», который в свое время получил срок за свою деятельность.

Островский подчеркнул, признание Ефремовым своей вины стало бы для суда смягчающим обстоятельством. Однако, вместо этого актер по совету своего адвоката Эльмана Пашаева сам «затягивает себе петлю на шее».

Ранее адвокат Ефремова заявил, что семья погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова фальсифицировала все доказательства вины. По словам юриста, Ефремов за рулем автомобиля в момент инцидента не находился, а родные погибшего представят суду показания лжесвидетелей.

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