Свердловский бюджет рискует потерять сотню новых школ

Строительство одной школы оценивается примерно в миллиард рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский бюджет из-за коронавируса и связанного с ним кризиса по итогам 2020 года недополучит почти половину налоговых доходов. Такую оценку озвучила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. В перерасчете на реальные объекты убытки могут достичь стоимости строительства второй ветки метро в Екатеринбурге или почти сотни школ.

«Пока [недобор] оценивается также, как в июне — около 40% недополучений [от планового показателя]. Возможно, сейчас, если начнут работать малый и средний, крупный бизнес, цифру удастся снизить», — предположила Людмила Бабушкина.

Собственные доходы областной казны, согласно закону о бюджете, запланированы в 234,5 миллиарда рублей. Следовательно, потери могут составить свыше 93 миллиардов рублей. Это стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге или 93 современных школьных зданий.

Коллеги спикера по заксобранию оптимистичнее в оценках. Депутат Вячеслав Вегнер полагает, что падение доходов ограничится 20-25%, то есть примерно 50-65 миллиардами рублей. При этом предусмотренные областным бюджетом расходы пока не сокращают. «Не всегда бюджет доходов будет биться с бюджетом расходов. Возможно, выпадающие налоги будут компенсироваться программой внутренних заимствований. Кроме того, мы уже получили из федерального бюджета несколько траншей на сумму около 10 миллиардов рублей на поддержку в условиях коронавируса. Так что не все так плохо», — отметил депутат.