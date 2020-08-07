Вино помогает смягчить течение болезни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 августа, — 240-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 150-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 19 243 817 человек. За минувшие сутки было выявлено 279 868 новых случаев заражения. Вылечились 12 347 969 пациента (+ 194 631), жертвами стали 717 553 человек (+6 462).

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 5 032 044 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 917 562 инфицированных. Далее следует Индия — 2 025 409 случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — в стране заразились 872 403 человека.

Вакцина и лекарства от коронавируса

В России запатентовали препарат от коронавирусной инфекции Лейтрагин. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) отметили, что он играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также способен предотвратить «цитокиновый шторм» у тяжелобольных пациентов. Между тем на фармрынке появились подделки . Так Росздравнадзор выявил в Москве нелегальное производство лекарств «от коронавируса». Его изготавливали из фармсубстанций неустановленного образца, а также мертвых рептилий, добавляя неизвестную жидкость.

США пытаются нагнать Россию в разработке вакцины. По словам американского лидера Дональда Трампа, лекарство появится в стране 3 ноября — к президентским выборам.

Для лечения больных коронавирусом может вполне хватит вина и ягод. Ученые провели исследование и выяснили, что содержащийся в красном вине антиоксидант ресвератрол увеличивает концентрацию фермента в организме и смягчает течение болезни.

Коронавирус в России

В России за последние сутки выявлено 5 267 больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране за время пандемии зафиксировано 871 894 случаев. Жертвами болезни стали 14 490 человек, на поправку пошли 676 357 пациентов.

Правительство вновь выделит 14 млрд рублей регионам на выплаты борющимся с COVID-19 врачам. Между тем, зараженные CОVID челябинские медики жалуются, что их оставили без гарантированных президентом выплат. Такая же история случилась и в Санкт-Петербурге.

Власти северной столицы уже разрешили проводить концерты и спортивные мероприятия. Зрителей призвали держать социальную дистанцию.

РЖД возобновит международные перевозки с 7 августа, первые составы отправятся в Абхазию. А власти обсуждают открытие границ с Таиландом. Предполагается, что туристы могут отправиться туда уже в ближайший месяц. Черногория обещает открыть границы для россиян с 7 августа. Пока же «Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Тревожная ситуация с распространением инфекции остается внутри страны. Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму . Глядя на борьбу соседей с инфекцией, в Сочи ужесточили контроль за ношением масок. В Москве уже начали предлагать сделать прививку от коронавируса , первыми получили приглашение врачи и чиновники.

Оскандалившийся сгоревшими аппаратами ИВЛ уральский завод продал их на 7 млрд рублей своему же учредителю — концерну «Радиоэлектронные технологии». Предприятие стало единственным поставщиком медтехники, аналоги которой ранее горели в больницах Москвы и Петербурга.

В Министерстве просвещения РФ назначили на сентябрь проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР), написание которых сорвалось в апреле. Учителя считают, что тестирование будет провальным — ученикам нужно время, чтобы вновь привыкнуть к онлайн-учебе и восстановить пробелы в знаниях.

Выпускники школ и колледжей по всей России серьезно озадачены — остается меньше двух недель, чтобы определиться с будущей профессией и подать документы в вуз. Как не ошибиться и по окончании университета стать востребованным специалистом — выясним в стриме на youtube-канале URA.RU 7 августа в 15:00 (мск).

Ситуация в мире

В ВОЗ опасаются, что переполненность больниц Бейрута из-за взрыва приведет к распространению коронавируса. С июня в Японии распространяется штамм коронавируса из ЕС. Речь идет о штамме G, который также был зафиксирован в США, сообщает агентство Kyodo. В Узбекистане из-за пандемии экзамены в вузы для абитуриентов проведут на стадионах. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус.

Что дальше

Телеведущий, врач Александр Мясников призвал россиян привыкать к коронавирусу. «Нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с ВИЧ», — отметил специалист. В свою очередь, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что от глобальных изменений климата на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от пандемии коронавируса. Он уточнил, что катастрофу следует ожидать в ближайшие 10 лет.