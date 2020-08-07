Сегодня, 7 августа, — 240-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 150-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 19 243 817 человек. За минувшие сутки было выявлено 279 868 новых случаев заражения. Вылечились 12 347 969 пациента (+ 194 631), жертвами стали 717 553 человек (+6 462).
Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 5 032 044 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 917 562 инфицированных. Далее следует Индия — 2 025 409 случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — в стране заразились 872 403 человека.
Вакцина и лекарства от коронавируса
В России запатентовали препарат от коронавирусной инфекции Лейтрагин. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) отметили, что он играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также способен предотвратить «цитокиновый шторм» у тяжелобольных пациентов. Между тем на фармрынке
США пытаются
Для лечения больных коронавирусом может вполне хватит вина и ягод. Ученые провели исследование и выяснили, что содержащийся в красном вине антиоксидант ресвератрол увеличивает концентрацию фермента в организме и смягчает течение болезни.
Коронавирус в России
В России за последние сутки выявлено 5 267 больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране за время пандемии зафиксировано 871 894 случаев. Жертвами болезни стали 14 490 человек, на поправку пошли 676 357 пациентов.
Правительство вновь выделит 14 млрд рублей регионам на выплаты борющимся с COVID-19 врачам. Между тем, зараженные CОVID челябинские медики жалуются, что их оставили без гарантированных президентом выплат. Такая же история
Власти северной столицы уже
РЖД возобновит международные перевозки с 7 августа, первые составы отправятся в Абхазию. А власти обсуждают открытие границ с Таиландом. Предполагается, что туристы могут отправиться туда уже в ближайший месяц. Черногория обещает открыть границы для россиян с 7 августа. Пока же «Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.
Тревожная ситуация с распространением инфекции остается внутри страны. Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован
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Ситуация в мире
В ВОЗ опасаются, что
Что дальше
Телеведущий, врач Александр Мясников призвал россиян привыкать к коронавирусу. «Нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с ВИЧ», — отметил специалист. В свою очередь, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что от глобальных изменений климата на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от пандемии коронавируса. Он уточнил, что катастрофу следует ожидать в ближайшие 10 лет.
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